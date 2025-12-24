İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Aralık 2025 Çarşamba / 5 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8518
  • EURO
    50,7067
  • ALTIN
    6190.07
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Ekonomi

Borsa güne 11.317,01 puandan başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,24 yükselişle 11.317,01 puandan başladı.

AA24 Aralık 2025 Çarşamba 10:05 - Güncelleme:
Borsa güne 11.317,01 puandan başladı
ABONE OL

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 0,18 azalışla 11.290,36 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 26,64 puan ve yüzde 0,24 artışla 11.317,01 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,16 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,09 geriledi.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 0,95 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 0,46 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda, ABD ekonomisinin beklentilerin üzerinde büyümesinin etkisiyle risk iştahı yüksek kalmaya devam ederken, bugün başlayan Noel tatili nedeniyle dünyada birçok borsanın kapalı olmasının işlem hacimlerinin düşük seyretmesine neden olabileceği tahmin ediliyor.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de haftalık mortgage ve işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirtti.

Avrupa'da Noel tatili nedeniyle borsaların bir kısmının tüm gün, bir kısmının ise ABD ile birlikte yarım gün kapalı olacağını kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.400 ve 11.500 puanın ise direnç, 11.200 ve 11.100 puanın destek konumunda olduğunu belirtti.

ÖNERİLEN VİDEO

Teknik ve fiziki takip sonuç verdi: Teröristbaşının yeğeni böyle yakalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.