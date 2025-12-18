İSTANBUL 13°C / 6°C
Ekonomi

Borsa güne 11.317,94 puandan başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,28 artışla 11.317,94 puandan başladı.

AA18 Aralık 2025 Perşembe 10:02 - Güncelleme:
Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 0,55 düşüşle 11.286,81 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 31,14 puan ve yüzde 0,28 artışla 11.317,94 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,31, holding endeksi yüzde 0,13 değer kazandı.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 0,67 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, tek gerileyen ise yüzde 0,26 ile metal ana sanayi oldu.

Küresel piyasalarda, yapay zeka yatırımlarına ilişkin artan endişeler ABD'li teknoloji hisseleri öncülüğünde satış baskısını artırırken, yatırımcıların odağında ABD'de enflasyon, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile İngiltere Merkez Bankasının (BoE) para politikası kararı bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç stoku ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) PPK Toplantı Özeti, yurt dışında ABD'de enflasyonun yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.100 puanın destek, 11.400 ve 11.500 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

