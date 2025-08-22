İSTANBUL 34°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ağustos 2025 Cuma / 28 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,0171
  • EURO
    47,6138
  • ALTIN
    4392.78
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Borsa güne 11.347,39 puanla başladı: BIST 100 endeksi rekor kırdı
Ekonomi

Borsa güne 11.347,39 puanla başladı: BIST 100 endeksi rekor kırdı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,30 yükselişle 11.347,39 puana çıkarak rekor seviyeden başladı.

AA22 Ağustos 2025 Cuma 10:33 - Güncelleme:
Borsa güne 11.347,39 puanla başladı: BIST 100 endeksi rekor kırdı
ABONE OL

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,61 değer kazanarak 11.313,90 puanla rekor seviyeden tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 33,49 puan ve yüzde 0,30 artışla 11.347,39 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,39, holding endeksi yüzde 0,32 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,94 ile tekstil deri, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,32 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda yatırımcılar ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşmaya odaklandı. Yurt içinde dün 13 ay sonra rekor kıran BIST 100 endeksi, küresel endekslerden pozitif ayrışarak yeni güne de rekor seviyeleri gördü.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksinin, yurt dışında ise Fed Başkanı Powell'ın Jackson Hole konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.400 ve 11.500 seviyelerinin direnç, 11.300 ve 11.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

ÖNERİLEN VİDEO

Göç yolunda nefes molası! Leyleklerden Sultangazi'de kartpostallık durak

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.