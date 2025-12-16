İSTANBUL 12°C / 5°C
Ekonomi

Borsa güne 11.470,03 puandan başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,12 yükselişle 11.470,03 puandan başladı.

16 Aralık 2025 Salı 10:02
Borsa güne 11.470,03 puandan başladı
Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 1,28 artışla 11.456,34 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,69 puan ve yüzde 0,12 artışla 11.470,03 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,03, holding endeksi yüzde 0,20 yükseldi.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 2,41 ile orman kağıt basım, en çok gerileyen ise yüzde 0,46 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda, yapay zeka ve teknoloji şirketlerine ilişkin aşırı değerlenme endişelerinin devam etmesi satış baskısına neden olurken, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, konut satışları, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam, dünya genelinde imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik PMI başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.600 ve 11.700 puanın direnç, 11.300 ve 11.200 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

