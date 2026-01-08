İSTANBUL 17°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ocak 2026 Perşembe / 20 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0646
  • EURO
    50,4105
  • ALTIN
    6139.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Ekonomi

Borsa güne 12.034,94 puandan başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,05 artışla 12.034,94 puandan başladı.

AA8 Ocak 2026 Perşembe 10:16 - Güncelleme:
Borsa güne 12.034,94 puandan başladı
ABONE OL

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,04 yükselişle 12.028,84 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi.

Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,10 puan ve yüzde 0,05 artışla 12.034,94 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,03, holding endeksi yüzde 0,15 değer kazandı.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 0,86 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 2,45 ile tekstil deri oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesinin olası sonuçlarına ilişkin değerlendirmeler sürerken, kar satışları ve yatırımcıların temkinli davranmasıyla karışık bir seyir öne çıkıyor.

Yatırımcıların yeni yılla birlikte portföy tercihlerini tekrar değerlendirmesi, yaşanan jeopolitik gerilimler ve açıklanan makroekonomik veriler varlık fiyatlamaları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

ABD'de cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin de içinde bulunduğu istihdam raporu öncesi iş gücü piyasasına ilişkin açıklanan veriler yatırımcıların odağına yerleşti.

ADP Araştırma Enstitüsü'nün dün açıklanan ulusal istihdam raporuna göre, ülkede özel sektör istihdamı geçen yıl aralıkta 41 bin kişiyle beklentilerin altında artarken, JOLTS açık iş sayısı da geçen yıl kasımda 7 milyon 146 bine düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Analistler, verilerden alınan sinyallerde ABD iş gücü piyasasında kademeli ama belirgin bir soğumanın öne çıktığını ifade ederek, bugün açıklanacak haftalık işsizlik maaşı başvurularından alınacak sinyallerin ülkedeki istihdam piyasası hakkında daha çok bilgi vermesini bekliyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde üretici enflasyonu, ABD'de dış ticaret dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.100 ve 12.200 puanın direnç, 12.000 ve 11.900 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

ÖNERİLEN VİDEO

Asgari ücret sonrası ekipler sahaya indi: Fahiş fiyat denetimleri hız kazandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.