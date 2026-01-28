İSTANBUL 13°C / 11°C
Ekonomi

Borsa güne 13.150,12 puandan başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,33 artışla 13.150,12 puandan başladı.

28 Ocak 2026 Çarşamba
Borsa güne 13.150,12 puandan başladı
Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,53 değer kaybederek 13.106,99 puanla tamamladı.

Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 43,14 puan ve yüzde 0,33 artışla 13.150,12 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,02 değer kaybederken, holding endeksi ise yüzde 0,46 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,79 ile taş toprak, en çok kaybettiren yüzde 0,23 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda, jeopolitik ve siyasi belirsizliklere karşın teknoloji sektörüne yönelik iyimserlik risk iştahını desteklemeye devam ederken, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam alacağı para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti. Yeni işlem gününde küresel taraftaki alıcılı seyir yurt içi piyasalara da yansıdı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da GfK tüketici güven endeksi, ABD'de haftalık mortgage başvuruları, Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Powell'ın konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.200 ve 13.300 puanın direnç, 13.000 ve 12.900 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

