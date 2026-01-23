İSTANBUL 13°C / 7°C
Ekonomi

Borsa güne rekorla başladı: Tüm zamanların en yüksek seviyesi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,57 yükselişle 12.924,20 puana çıkarak rekor seviyeden başladı.

AA23 Ocak 2026 Cuma 10:04 - Güncelleme:
Borsa güne rekorla başladı: Tüm zamanların en yüksek seviyesi
Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,97 değer kazanarak 12.851,49 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 72,70 puan ve yüzde 0,57 yükselişle 12.924,20 puana çıkarak rekor seviyeden başladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,49, holding endeksi yüzde 0,10 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,15 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 0,60 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda, jeopolitik gerilimlerdeki nispi azalma ve ABD ekonomisinin güçlü kaldığına işaret eden makroekonomik göstergeler risk iştahını beslerken, BIST 100 endeksi genele yayılan alımlarla güne rekor seviyeden başladı.

ABD yönetiminin uyguladığı politikalar ve ülkeye dair ekonomik göstergeler varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Ülkenin ekonomik yapısının sağlam kaldığı gösteren büyüme verileri piyasalarda olumlu bir gelişme olarak algılanırken, ABD'de büyüme verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi iş gücü piyasasına ilişkin de endişelerin bir nebze azalmasına yardımcı oldu.

Analistler, bugün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch Ratings ve Moody's'in Türkiye değerlendirmelerinin beklendiğini belirtti.

Bunlara ek olarak bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, finansal hesaplar raporunu, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.00 ve 13.100 puanın direnç, 12.700 ve 12.600 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

