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Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,12 yükselişle 11.185,98 puandan başladı.

AA23 Temmuz 2024 Salı 10:06 - Güncelleme:
Borsa güne yükselişle başladı
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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,23 puan ve yüzde 0,12 artarak 11.185,98 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,06 ve holding endeksi yüzde 0,18 değer kazandı. Sektör endeksleri içerisinde en çok kazandıran yüzde 0,74 ile taş toprak, en fazla kaybettiren yüzde 0,16 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün dar bir bantta hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,15 artışla 11.172,75 puandan tamamlayarak kapanış rekoru kırdı.

Analistler küresel pay piyasalarının, ABD'deki başkanlık seçimlerinin getirdiği belirsizlikle karışık bir seyir izlediğini belirterek, bugün gözlerin yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikası kararlarına çevrildiğini söyledi.

Analistler, para politikası metninden alınacak sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade ederken, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, TCMB'nin politika faizini sabit bırakacağını öngördü.

Bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararının yanı sıra tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de ikinci el konut satışlarının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.250 ve 11.350 puanın direnç, 11.000 ve 10.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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