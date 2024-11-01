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Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 0,28 yükselişle 8.888,51 puandan başladı.

AA1 Kasım 2024 Cuma 10:10 - Güncelleme:
Borsa güne yükselişle başladı
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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 24,63 puan ve yüzde 0,28 artışla 8.888,51 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,44, holding endeksi yüzde 0,23 değer kazandı.

Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 0,51 ile gıda içecek oldu.

Dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,58 değer kaybederek 8.863,88 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, 5 Kasımda gerçekleştirilecek ABD Başkanlık seçimlerine ilişkin siyasal belirsizlikler ve teknoloji hisseleri öncülüğünde devam eden düşüşün genele yayılması sebebiyle negatif bir seyir izlenirken, bugün ABD'nin istihdam raporundaki veriler yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, bugün yurt içinde imalat sanayi PMI ve S&P'nin Türkiye değerlendirme raporu, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak istihdam raporunun yanı sıra İngiltere ve ABD'de imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.800 ve 8.700 seviyelerinin destek, 9.100 ve 9.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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