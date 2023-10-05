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Ekonomi

Borsa günü yükselişle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,86 değer kazanarak günü 8.487,98 puandan tamamladı.

AA5 Ekim 2023 Perşembe 18:39 - Güncelleme:
Borsa günü yükselişle kapattı
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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 154,83 puan artarken, toplam işlem hacmi 165,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,28 ve holding endeksi yüzde 1,48 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,22 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,59 ile bilişim oldu.

Bu arada, Dünya Bankası, Türkiye'nin bu yıla ilişkin ekonomik büyüme tahminini yüzde 3,2'den 4,2'ye yükseltti.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 30 Eylül ile biten haftada 207 bin ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Analistler, yılın en düşük seviyelerine yakın seyreden işsizlik maaşı başvurularının iş gücü piyasasının dayanıklı kalmaya devam ettiğini gösterdiğini belirterek, açıklanan verilerle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutabileceğine yönelik beklentilerin devam ettiğini ifade etti.

Analistler, yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin de Fed'in bir sonraki faiz adımına yönelik ipuçları verebileceğini aktardı.

Yarın yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin yanı sıra Almanya'da fabrika siparişlerinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.500 seviyesinin direnç, 8.300 ve 8.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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