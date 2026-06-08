Borsa günü yükselişle tamamladı... BIST 100 13.860 puanı aştı

Borsa İstanbul'da haftanın ilk işlem günü BIST 100 endeksi güçlü bir performans sergiledi. Gün içinde 13.580 seviyesine kadar gerileyen endeks, bankacılık sektöründen gelen alımlarla sert bir toparlanma yaşadı ve günü yüzde 1,22 primle tamamladı. Küresel piyasalardaki olumlu hava ve Orta Doğu geriliminin yumuşamasına dair sinyaller, yatırımcıların risk iştahını artırdı.

BIST 100 YÜZDE 1,22 PRİMLE 13.860 PUANDAN KAPANDI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,22 değer kazanarak 13.860,59 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 166,41 puan artarken, toplam işlem hacmi 171,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 3,61, holding endeksi yüzde 1,04 değer kazandı.

FİNANSAL KİRALAMA FAKTORİNG YÜZDE 5,59 İLE ZİRVEDE

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,59 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 3,88 ile spor oldu.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da hafta sonu tırmanan gerilimin hafiflediğine dair işaretler ve çip şirketlerinin geçen haftaki sert satışların ardından toparlanmasıyla pozitif bir seyir izleniyor.

BANKACILIK ÖNCÜLÜĞÜNDE GÜN İÇİ DİPTEN TOPARLANMA

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün içinde en düşük 13.580,41 seviyesini görmesinin ardından bankacılık endeksi öncülüğünde gelen alımlarla günü pozitif tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da dış ticaret dengesi, sanayi üretimi, ABD'de dış ticaret dengesi, toptan eşya stokları ve ikinci el konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.000 ve 14.100 puanın direnç, 13.700 ve 13.600 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.