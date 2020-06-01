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Ekonomi

Borsa, günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,65 değer kazancıyla 107.266,19 puandan tamaml

AA01 Haziran 2020 Pazartesi 18:20 - Güncelleme: 01 Haziran 2020 Pazartesi 18:20
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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.745,71 puan artarken, toplam işlem hacmi 14,1 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,24, holding endeksi yüzde 2,17 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,15 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,77 ile ticaret oldu.

6 Mart'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştiren BIST 100 endeksi, yükselişini üst üste 9'uncu işlem gününe taşıdı.

Analistler, yarın yurt içinde finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri, yurt dışında ABD'de ISM New York endeksi verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.000 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 109.500 direncinin gündeme gelebileceğini kaydetti.

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