İSTANBUL 20°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Nisan 2025 Pazartesi / 23 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,2205
  • EURO
    44,133
  • ALTIN
    4193.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,05 değer kazanarak 9.321,64 puandan tamamladı.

AA21 Nisan 2025 Pazartesi 18:39 - Güncelleme:
Borsa günü yükselişle tamamladı
ABONE OL

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,40 puan artarken, toplam işlem hacmi 108,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,16, holding endeksi yüzde 0,44 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,67 ile metal eşya makina, en çok kaybettiren yüzde 2,10 ile elektrik oldu.

ABD'nin korumacı ticaret politikası piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ederken, gözler bugün başlayacak ve hafta boyunca sürecek Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının yıllık toplantılarına çevrildi.

Analistler, yarın yurt içinde bütçe dengesi, tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da ZEW endeksleri, İngiltere'de işsizlik oranı, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de New York Fed sanayi endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.500 puanın direnç, 9.250 ve 9.150 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.