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Ekonomi

Borsa, günü yüzde 0,97 değer kazancıyla yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,97 değer kazancıyla günü 1.096,81 puandan tamamladı.

AA07 Eylül 2020 Pazartesi 18:23 - Güncelleme: 07 Eylül 2020 Pazartesi 18:23
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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,49 puan artarken, toplam işlem hacmi 11,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,37 ve holding endeksi, yüzde 1,21 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri değer kazanırken, en çok yükselen yüzde 9,49 ile spor oldu.oldu.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında Avro Bölgesinde büyüme ve Almanya'da cari işlemler dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 seviyesinin direnç, 1.070 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

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