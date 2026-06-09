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  • Borsa günün ilk yarısında 13.923,08 puana çıktı
Ekonomi

Borsa günün ilk yarısında 13.923,08 puana çıktı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,45 değer kazanarak 13.923,08 puana çıktı.

AA9 Haziran 2026 Salı 13:10 - Güncelleme:
Borsa günün ilk yarısında 13.923,08 puana çıktı
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Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 62,48 puan ve yüzde 0,45 yükselişle 13.923,08 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 71,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,68, holding endeksi yüzde 0,35 değer kazandı.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 2,60 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybeden ise yüzde 1,84 ile kimya petrol plastik oldu.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'da tansiyonun yatışması ve yarı iletken sektöründeki satış baskısının azalmasıyla pozitif bir seyir izliyor.

Bu gelişmelerle birlikte Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de Avrupa piyasalarına paralel olarak günün ilk yarısını alıcılı bir seyirle tamamladı.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de dış ticaret dengesi, toptan eşya stokları ve ikinci el konut satış verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.000 ve 14.100 puanın direnç, 13.800 ve 13.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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