İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Nisan 2026 Perşembe / 13 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,1876
  • EURO
    52,9801
  • ALTIN
    6740.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Borsa günün ilk yarısında 14.396,99 puana çıktı
Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,60 değer kazanarak 14.396,99 puana çıktı.

AA30 Nisan 2026 Perşembe 13:16
ABONE OL

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 85,80 puan ve yüzde 0,60 artışla 14.396,99 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 82,3 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,49 değer kazanırken holding endeksi ise yüzde 0,1 değer kaybetti.

Sektör endekslerinden en çok yükselen 5,22 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybeden ise yüzde 1,19 ile iletişim oldu.

Küresel piyasalar, ABD ile İran arasındaki müzakerelerde çıkmaza girilmesine karşın Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğinin hızlanmasının ardından enerji fiyatlarında görülen düşüşün risk iştahını desteklemesiyle pozitif bir seyir izliyor.

Analistler, günün geri kalanında Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin haber akışının yanı sıra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de kişisel tüketim harcamaları, büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.500 ve 14.600 puanın direnç, 14.300 ve 14.200 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

ÖNERİLEN VİDEO

Kiralık sosyal konut projesi başlıyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.