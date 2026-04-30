Borsa günün ilk yarısında 14.396,99 puana çıktı

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 85,80 puan ve yüzde 0,60 artışla 14.396,99 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 82,3 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,49 değer kazanırken holding endeksi ise yüzde 0,1 değer kaybetti.

Sektör endekslerinden en çok yükselen 5,22 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybeden ise yüzde 1,19 ile iletişim oldu.

Küresel piyasalar, ABD ile İran arasındaki müzakerelerde çıkmaza girilmesine karşın Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğinin hızlanmasının ardından enerji fiyatlarında görülen düşüşün risk iştahını desteklemesiyle pozitif bir seyir izliyor.

Analistler, günün geri kalanında Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin haber akışının yanı sıra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de kişisel tüketim harcamaları, büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.500 ve 14.600 puanın direnç, 14.300 ve 14.200 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.