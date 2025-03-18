Borsa İstanbul Grubu eğitim programları devam ediyor

Borsa İstanbul, ülkemiz sermaye piyasası paydaşlarına yönelik tasarlanan ve farklı derinlik seçenekleri ile sunulan Borsa İstanbul Grubu Eğitim Programları kapsamında 2023-2024 yıllarında 30 farklı program ile 1000'e yakın katılımcıya sermaye piyasalarına yönelik doğru ve nitelikli bilgiye erişim fırsatı sağladı. Borsa İstanbul Grubu finansal ekosistemin geleceğine, sektörel iletişimin gelişmesine ve sektör profesyonellerinin bilgi düzeyinin arttırılmasına 2025 yılında da devam ediyor. Sürekli gelişen, güncel bilgilerle ve uygulamalarla sunulan eğitimler Borsa İstanbul Grubu çalışanlarından oluşan uzman ekipler tarafından Borsa İstanbul yerleşkesinde gerçekleştirilmektedir. Bu sayede aracı kurum, banka, finansal kurum ve portföy yönetim şirketi çalışanları, veri dağıtım kuruluşları, halka açılmayı planlayan ve halka açık şirketlerin, KAP, kolokasyon hizmeti alan veya alacak olan üye kurumların çalışanları, teknik uzmanlar tarafından birinci kaynaktan bilgi edinme ve deneyim kazanma fırsatı bulmaktadırlar. 2025 yılı içinde açılan eğitimler Borsa İstanbul Eğitim Portalı'nda yer almaktadır.

Uluslararası faaliyetler tarafında ise dünya borsalarına yönelik eğitim ve danışmanlık programları düzenlenmeye devam ediyor. Dünya Bankası Grubu'nun bir parçası olan ve gelişmekte olan pazarlarda özel sektöre yönelik en büyük küresel kalkınma kurumu olan IFC (International Finance Corporation) ile birlikte Borsa İstanbul kampüsünde Yeşil Bono konulu uluslararası nitelikte bir eğitime ev sahipliği yaptı. İlgili eğitim programına, dünyanın önde gelen bankalarından ve 38 farklı ülkeden yaklaşık 40 kıdemli bankacı katılım sağladı.

Finansal okuryazarlık eğitimi açılımları ile sermaye piyasalarına ilişkin bilgi ve deneyimin tabana yayılmasını hedefleyen Borsa İstanbul, bu kapsamda sunulan Öğrenci Eğitim Programı, BİST Course, BİST Tour, BİST Lab gibi ücretsiz programlar ile 2023-2024 yıllarında çoğunluğu üniversite öğrencisi olan yaklaşık 2500 katılımcıya erişim sağladı. Borsa İstanbul Uygulama ve Finans Simülasyonu Laboratuvarları (BİSTLAB) üniversite öğrencilerine finans alanına dair tüm iş ve işlem süreçlerini uygulamalı olarak gerçekleştirme fırsatı sunuyor. Sermaye piyasası paydaşları Borsa İstanbul bünyesinde kendilerine yönelik tasarlanan ücretsiz programlara katılım sağlamaya devam ediyor.

Borsa İstanbul'un genç yetenek kazanım programları ile işe alınan BİST Yetenek'ler ve BT Uzman Yardımcıları; ülkemiz ve uluslararası sermaye piyasalarına yön verecek uzman nesilleri yetiştirmek üzere kurulan Borsa İstanbul Kurumsal Akademisi BİSTA bünyesinde, özel tasarım eğitim programları ile kendi alanlarında derin uzmanlık kazanıyor. Borsa İstanbul Grubu, toplum geneline yayılması hedeflenen finansal okuryazarlık faaliyetlerine ek olarak, sermaye piyasalarına hizmet eden paydaşlara teorik eğitimlerin yanı sıra uygulamalı eğitimler de sunarak, paydaşlar arasındaki sinerjiyi desteklemeye, sermaye piyasalarında derinlik ve farkındalığı artırmaya devam ediyor.