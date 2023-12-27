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Ekonomi

Borsa İstanbul günü düşüşle kapadı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,53 değer kaybederek 7.260,44 puandan tamamladı.

AA27 Aralık 2023 Çarşamba 18:25 - Güncelleme:
Borsa İstanbul günü düşüşle kapadı
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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 38,89 puan azalırken, toplam işlem hacmi 66,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,64, holding endeksi yüzde 0,52 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,93 ile madencilik, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Küresel piyasalarda Noel tatili dönüşü işlem hacimleri düşük seviyede kalmayı sürdürse de ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine gelecek yılın mart ayında başlayabileceğine yönelik öngörülerin güçlü kalması fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor.

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti, TCMB haftalık para ve banka istatistikleri, ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, toptan stoklar, Japonya'da sanayi üretiminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.200 ve 7.000 puanın destek, 7.300 ve 7.450 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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