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Ekonomi

Borsa İstanbul günü yükselişle açtı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,61 yükselişle 10.160,02 puandan başladı.

AA9 Ağustos 2024 Cuma 10:04 - Güncelleme:
Borsa İstanbul günü yükselişle açtı
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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 61,52 puan ve yüzde 0,61 artışla 10.160,52 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,77, holding endeksi yüzde 0,22 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,34 ile orman kağıt basım, en çok gerileyen yüzde 0,60 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,74 değer kazanarak 10.098,50 puandan tamamladı.

Analistler, dün ABD'de açıklanan işsizlik maaşı başvurularının azalması sonrasında azalan resesyon endişeleriyle piyasalarda pozitif bir seyir izlendiğini belirtti.

Bugün yurt içinde sanayi üretiminin takip edileceğini yurt dışında ise veri gündeminin sakin olacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.300 puanın direnç, 9.800 ve 9.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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