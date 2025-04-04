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Ekonomi

Borsa İstanbul günü yükselişle açtı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,13 yükselişle 9.496,81 puandan başladı.

AA4 Nisan 2025 Cuma 10:28 - Güncelleme:
Borsa İstanbul günü yükselişle açtı
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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,55 puan ve yüzde 0,13 artışla 9.496,81 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,02 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,32 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,76 ile tekstil deri, en fazla kaybettiren yüzde 0,29 ile taş toprak oldu.

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,41 değer kaybederek 9.523,31 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı tarifelerin etkisiyle oluşan satış baskısı etkili olmayı sürdürürken, gözler bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalara ve ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları, ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam verilerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.700 puanın direnç, 9.400 ve 9.300 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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