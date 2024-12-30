İSTANBUL 8°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Aralık 2024 Pazartesi / 29 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,3021
  • EURO
    36,86
  • ALTIN
    2972.58
  • BIST100
    10023.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Ekonomi

Borsa İstanbul haftayı yükselişle açtı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,15 yükselişle 10.040,66 puandan başladı.

AA30 Aralık 2024 Pazartesi 10:04 - Güncelleme:
Borsa İstanbul haftayı yükselişle açtı
ABONE OL

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 15,18 puan ve yüzde 0,15 artışla 10.040,66 puana çıktı.

Bankacılık endeksi ve holding endeksi yüzde 0,06 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,86 ile spor olurken, en çok kaybettiren yüzde 0,26 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Yurt içinde cuma günü alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,77 değer kazanarak 10.025,47 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, yılın son iki işlem gününe karışık bir seyirle girilirken, Ocak ayında ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın görevi devralmasıyla başlayacak yeni döneme ilişkin belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Analistler, yarın endeks ve pay vadeli kontratlarda vade sonu olduğunu hatırlatarak, yatırımcıların pozisyon taşıma ve kapatma işlemleri nedeniyle piyasalarda oynaklığın artabileceği uyarısında bulundu.

Bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de bekleyen konut satışları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.200 puanın direnç, 10.000 ve 9.800 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.