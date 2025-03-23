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Ekonomi

Borsa İstanbul için önemli tedbirler! SPK duyurdu: 25 Nisan'a kadar yasaklandı

SPK tarafından yapılan açıklamada, borsada açığa satış işleminin 25 Nisan seans sonuna kadar yasaklandığı duyuruldu.

23 Mart 2025 Pazar 23:12 - Güncelleme:
Borsa İstanbul için önemli tedbirler! SPK duyurdu: 25 Nisan'a kadar yasaklandı
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SPK tarafından yapılan açıklamada, borsada açığa satış işleminin 25 Nisan seans sonuna kadar yasaklandığı duyuruldu.

SPK'dan yapılan açıklamaya göre;

Son günlerde Borsa İstanbul piyasalarında meydana gelen gelişmeler sebebiyle Kurulumuzca bazı tedbirlerin alınması gereği hasıl olmuştur.

- Borsa İstanbul pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına,

- Halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının kolaylaştırılmasına,

- Kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına karar verilmiştir.

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