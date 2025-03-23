SPK tarafından yapılan açıklamada, borsada açığa satış işleminin 25 Nisan seans sonuna kadar yasaklandığı duyuruldu.

SPK'dan yapılan açıklamaya göre;

Son günlerde Borsa İstanbul piyasalarında meydana gelen gelişmeler sebebiyle Kurulumuzca bazı tedbirlerin alınması gereği hasıl olmuştur.

- Borsa İstanbul pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına,

- Halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının kolaylaştırılmasına,

- Kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına karar verilmiştir.