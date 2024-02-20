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Ekonomi

Borsa İstanbul rekor tazeledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,62 değer kazancıyla günü 9.344,97 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi.

AA20 Şubat 2024 Salı 18:21 - Güncelleme:
Borsa İstanbul rekor tazeledi
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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 148,56 puan artarken, toplam işlem hacmi 132,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 3,06, holding endeksi yüzde 1,82 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,58 ile bilişim, tek kaybettiren ise yüzde 1,13 ile sigorta oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini öngörülünden daha geç indirmeye başlayacağına yönelik artan endişelerin sıcaklığını koruduğunu ifade etti.

Yarın yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Fed Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) toplantı tutanakları, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve Japonya'da dış ticaret dengesinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 seviyesinin direnç, 9.200 ve 9.100 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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