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Ekonomi

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,1 azalışla 8.985,00 puandan başladı.

AA28 Kasım 2023 Salı 09:38 - Güncelleme:
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası güne düşüşle başladı
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Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 altında 8.985,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 2,7 üzerinde 8.993,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 8.985,00 puana geriledi.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin politikalarının sonuna geldiğine yönelik fiyatlamaların güçlenmeye devam etmesine karşın, gelecek dönemde nasıl bir yol haritası izleneceğine ilişkin belirsizliklerle negatif seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da tüketici güven endeksi ile ABD'de konut fiyat endeksi, Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve CB tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 9.000 ve 9.100 seviyelerinin direnç, 8.900 ve 8.850 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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