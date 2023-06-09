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Ekonomi

Borsa İstanbul VİOP'ta endeks kontratı günü yükselişle açtı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,5 artışla 6.558,00 puandan başladı.

AA9 Haziran 2023 Cuma 09:37 - Güncelleme:
Borsa İstanbul VİOP'ta endeks kontratı günü yükselişle açtı
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Haziran vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 6.558,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,4 altında 6.525,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da 6.503 puana geriledi.

Analistler, küresel pay piyasalarında, merkez bankalarının "şahin" politikaları yakında terk edebileceği beklentisinin güçlenmesiyle risk iştahının desteklendiğini söyledi.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, iş gücü piyasasının soğumaya başlamış olabileceğine ilişkin tahminlerin arttığını belirten analistler, para piyasalarındaki "şahin" fiyatlamaların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta alınacak para politikası kararları öncesi zayıfladığını bildirdi.

Söz konusu gelişmelerin ardından, para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, Fed'in 14 Haziran'da 25 baz puan faiz artıracağına yönelik öngörüler yüzde 24'e geriledi.

Öte yandan, Dr. Hafize Gaye Erkan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) atanan ilk kadın başkan olurken, Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanlığına getirildi.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan endeks kontratında 6.600 ve 6.700 seviyelerinin direnç, 6.500 ve 6.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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