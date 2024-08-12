İSTANBUL 32°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ağustos 2024 Pazartesi / 7 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,5629
  • EURO
    36,7582
  • ALTIN
    2632.21
  • BIST100
    10072
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Borsa İstanbul VİOP'ta endeks kontratı günü yükselişle açtı
Ekonomi

Borsa İstanbul VİOP'ta endeks kontratı günü yükselişle açtı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,28 yükselişle 10.957,50 puandan başladı.

AA12 Ağustos 2024 Pazartesi 09:56 - Güncelleme:
Borsa İstanbul VİOP'ta endeks kontratı günü yükselişle açtı
ABONE OL

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,28 artışla 10.957,50 seviyesinden işlem gördü.

Cuma günü satış ağırlıklı hareket eden endeks kontratı, normal seansı yüzde 2,60 düşüşle 10.926,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yüzde 0,17 kayıpla 10.907,50 puana indi.

Analistler, ABD'de resesyon endişelerinin azalmasıyla küresel piyasalarda geçen hafta görülen toparlanmanın haftanın ilk işlem gününde de devam ettiğini belirtti.

ABD'de açıklanacak enflasyon verisinin Fed'in bundan sonraki politikalarına ilişkin ipucu verebileceğini ifade eden analistler, verinin piyasaların yönü üzerinde de belirleyici olabileceğini söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı ve perakende satışlar, yurt dışında ise ABD'de tüketici enflasyon beklentisi ile federal bütçe dengesinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan endeks kontratında 11.300 ve 11.400 puanın direnç, 10.900 ve 10.800 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.