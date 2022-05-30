THY hisseleri yükseldi. Borsa İstanbul (BİST) güne yükselişle başladı. Mayıs ayının son haftasında Türk Hava Yolları'nın borsadaki hisseleri %9,06 oranda yükseliş kaydederek 49,06 TRY'yi gördü. Bu yükseliş, THY hisse yatırımcılarını sevindirdi. İşte BİST son dakika TYH hisseleri ve piyasalarda son durum.

BORSA İSTANBUL YÜKSELDİ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 2,8 oranında yükselişle 2.438 puandan kapandıktan sonra yeni haftaya da yükselişle başladı. BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 1,15 artışla 2.466,88 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 28,05 puan ve yüzde 1,15 değer kazanarak 2.466,88 puana yükseldi.

Türk Hava Yolları (THYAO) hisseleri +4,08 artışla %9,06 oranda yükseliş kaydederek 49,06 TRY'yi gördü.

THYAO'DAN YÜZDE 10'LUK SIÇRAMA!

Bankacılık endeksi yüzde 0,71 ve holding endeksi yüzde 1,37 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,62'yle ulaştırma, tek kaybettiren yüzde 0,49'la finansal kiralama, faktoring oldu.

Ulaştırma hisseleri arasında yer alan Türk Hava Yolları (THY) hisseleri +4,08 (%9,06) oranda yükseliş kaydederek 49,06 TRY'yi gördü.

THY(IS:THYAO), Sabah seansının ilk dakikalarda yüksek işlem hacmine sahip hisse senetleri arasında yer aldı.

THY hisseleri 30 Mayıs 2022 saat 13.45 itibariyle 49,00 TRY olarak kaydedildi.

Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı olarak faaliyet gösteren THY'nin %49'u Türkiye Varlık Fonu'nda bulunuyor. Star Alliance üyesi olan şirket filosunda yer alan 200 uçakla, iç hatlar ve dış hatlar hava taşımacılığında toplamda 217 rotaya hizmet veriyor.