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Ekonomi

Borsa İstanbul yükselişte

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,33 yükselişle 10.132,38 puandan başladı.

AA11 Aralık 2024 Çarşamba 10:08 - Güncelleme:
Borsa İstanbul yükselişte
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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 33,35 puan ve yüzde 0,33 artışla 10.132,38 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,12, holding endeksi yüzde 0,23 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,82 ile metal eşya makina, en çok kaybettiren ise yüzde 0,13 ile tekstil deri oldu.

Dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,54 değer kaybederek 10.099,03 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, ABD'de yeni yönetimin izleyeceği ticaret politikalarına yönelik belirsizlikler ve kritik veri gündemi öncesinde temkinli bir seyir öne çıkarken, bugün gözler ülkede açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde perakende satışlar, yurt dışında ise ABD'de enflasyon, mortgage başvuruları ve federal bütçe dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.300 puanın direnç, 10.000 ve 9.950 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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