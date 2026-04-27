  • Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi tüm zamanların rekorunu kırdı
Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi tüm zamanların rekorunu kırdı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 1,28 değer kazanarak 14.594,01 puanla rekor seviyeden kapandı. Avrupa borsalarındaki negatif seyre rağmen gün içinde 14.621,97 puana kadar yükselen endekste toplam işlem hacmi 188,1 milyar liraya ulaştı. Analistler 14.700 ve 14.800 puan direnç seviyelerine dikkat çekti.

AA27 Nisan 2026 Pazartesi 18:47
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi tüm zamanların rekorunu kırdı
Borsa İstanbul, küresel piyasalardaki olumsuz havaya rağmen güçlü bir performans sergiledi. BIST 100 endeksi gün içinde 14.621,97 puana kadar tırmanarak tarihi zirvesini yeniledi ve günü 14.594,01 puandan rekor seviyeyle kapattı.

BIST 100 ENDEKSİ 14.594 PUANLA TARİHİ ZİRVEDE

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 184,94 puan artarken, toplam işlem hacmi 188,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,59 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,17 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasından en çok kazandıran yüzde 6,16 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,64 ile gıda içecek oldu.

TRUMP'IN İRAN HAMLESİ KÜRESEL PİYASALARI SARSTIRDI

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu İran'la müzakereleri askıya aldığını açıklamasının ardından İran'ın uzlaşmacı yeni bir teklif sunduğuna yönelik haber akışına karşın negatif bir seyir izliyor. Yatırımcıların odağı ise hafta boyunca büyük merkez bankalarının açıklayacağı para politikası kararlarına çevrildi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise Avrupa borsalarındaki negatif seyre karşın gün içinde 14.621,97 puan seviyesini görerek rekor tazeledi ve 14.594,01 ile rekor seviyeden günü pozitif bir seyirle tamamladı.

ANALİSTLERDEN 14.700 VE 14.800 DİRENÇ UYARISI

Analistler, yarın yurt içinde veri gündemi sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de konut fiyat endeksi, Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve New York Fed tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtirken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.700 ve 14.800 puanın direnç, 14.500 ve 14.400 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

