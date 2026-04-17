BIST 100 endeksi, güne 34,58 puan ve yüzde 0,24 artışla 14.235,63 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 14.183,21 puanı, en yüksek 14.601,12 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,72 değer kazanarak 14.587,93 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 445,53 puan ve yüzde 2,74 artışla 16.723,23 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre sanayi endeksi yüzde 1,31, hizmetler endeksi yüzde 2,71, teknoloji endeksi yüzde 0,96 ve mali endeks yüzde 4,11 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 88'i prim yaptı, 11'i geriledi, 1'i yatay seyretti. Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C) ile Akbank, en çok işlem gören hisse senetleri oldu.