Ekonomi

Borsa İstanbul'da tüm zamanların yükselişi: Rekor seviyeye ulaştı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 13.000 puanı aştı.

23 Ocak 2026 Cuma 10:57
Borsa İstanbul'da tüm zamanların yükselişi: Rekor seviyeye ulaştı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 13.000 puanı aştı.

GÜNE REKOR PUANDAN BAŞLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,57 yükselişle 12.924,20 puana çıkarak rekor seviyeden başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,97 değer kazanarak 12.851,49 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 72,70 puan ve yüzde 0,57 yükselişle 12.924,20 puana çıkarak rekor seviyeden başladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,49, holding endeksi yüzde 0,10 değer kazandı.

Analistler, bugün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch Ratings ve Moody's'in Türkiye değerlendirmelerinin beklendiğini belirtti.

