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Ekonomi

Borsa İstanbul'da yeni dönem: Bugün başladı

Borsa İstanbul tarafından hesaplanan BIST Pay Endekslerinden bugün itibarıyla iki sıfır atılıyor.

IHA27 Temmuz 2020 Pazartesi 09:03 - Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 09:04
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Borsa İstanbul, 100 binler ile ifade edilen borsa endekslerini sadeleştiriyor. BIST 30 ve BIST 100 endeksleri dahil TL olarak hesaplanmakta olan fiyat ve getiri cinsi 123 adet endeksten bugünden itibaren iki sıfır atıyor. Zor ifade edilen endeks değerlerinden sıfır atılarak daha sade bir gösterge ifadesine geçilecek. Bu değişimle birlikte, Borsa İstanbul’da 100 bin puan ile ifade edilen endeks değerleri bundan sonra 1000 puanlık endeks değerleri olarak ifade edilecek. Şirketlerin değeri, fiyatı, arkasındaki güç ve emek değişmeyecek.

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