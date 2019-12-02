Son dakika... Borsa İstanbul'da yeni rekor! BiST 100 endeksi 108 bin direncini de aştı
Borsa İstanbul, 108 bin seviyesini aşarak yeni bir rekora daha imza attı.
Borsa İstanbul yeni rekora daha imza attı. BiST 100 endeksi 108 bin direncini de aştı.
Borsa, böylelikle yılın en yüksek seviyesini gördü.
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