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Son dakika... Borsa İstanbul'da yeni rekor! BiST 100 endeksi 108 bin direncini de aştı

Borsa İstanbul, 108 bin seviyesini aşarak yeni bir rekora daha imza attı.

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Borsa İstanbul yeni rekora daha imza attı. BiST 100 endeksi 108 bin direncini de aştı.

Borsa, böylelikle yılın en yüksek seviyesini gördü.

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