İSTANBUL 23°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Eylül 2022 Salı / 17 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,249
  • EURO
    18,5127
  • ALTIN
    1011.11
  • BIST100
    3695.8
Ekonomi

Borsa İstanbul'da yeni rekor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,64 artarak güne 3.709,05 puan ile rekor seviyeden başladı.

AA13 Eylül 2022 Salı 10:35 - Güncelleme:
ABONE OL

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 59,85 puan ve yüzde 1,64 değer kazanarak 3.709,05 puan ile tarihi zirvesini gördü.

Bankacılık endeksi yüzde 2,57 ve holding endeksi yüzde 1,49 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, tek kaybettiren yüzde 2,50'yle spor oldu.

BIST 100 endeksi, dün yüzde 3,63 artarak 3.649,21 puan ile kapanış rekoru tazeledi.

Analistler, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verilerinin son 40 yılın zirvesinden dönüş sinyali vereceğine ilişkin beklentilerle küresel pay piyasalarının pozitif seyrettiğini söyledi.

Açıklanacak veri sonrası son dönemde artan risk iştahının kalıcılığının sorgulanacağını belirten analistler, ayrıca ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek haftaki toplantısına ilişkin beklentilerin de şekilleneceğini, halihazırda bankanın yüzde 88 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağının tahmin edildiğini kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi ve perakende satışlar, yurt dışında ise ABD'nin enflasyon verilerinin yanı sıra Almanya'da ZEW beklenti endekslerinin izleneceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.720 puanın direnç, 3.600 ve 3.550 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.