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Borsa İstanbul'daki teknik arıza giderildi, işlemler yeniden başladı

Borsa İstanbul'da teknik bir sorun nedeniyle ara verilen işlemler arızanın giderilmesiyle yeniden başladı.

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Arızanın meydana geldiği saate kadar yapılan işlemler geçerli olacak. Borsa İstanbul'da işlemlere veri yayını kaynaklı sorun nedeniyle saat 10.32'de ara verilmişti.

Borsa İstanbul'un açıklamasında "Veri yayınının sağlıklı olarak yapılamamasından dolayı BISTECH üzerinde çalışan bütün piyasalarda işlemlere geçici olarak ara verilmiştir. Konu ile ilgili olarak daha sonra bilgilendirme yapılacaktır" denilmişti.

Arızanın giderilmesiyle borsa yeniden işleme açıldı. 

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