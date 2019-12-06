Borsa İstanbul'dan rekor üstüne rekor! 20 ayın zirvesini gördü

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Borsa İstanbul'dan bir rekor daha! 20 ayın zirvesini gördü

Borsa İstanbul 100 endeksi 109 bin 315 puana ulaşarak 20 ayın zirvesini gördü.

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Borsa İstanbul 100 endeksi, haftanın son işlem gününe 349 puanlık yükselişle 109 bin 8 puandan başlarken, günün ilerleyen saatlerinde yükselişini sürdürdü ve yeni rekorunu kırdı. BIST 100 endeksi 109 bin 315 puana kadar yükselerek 25 Nisan 2018 tarihinden beri en yüksek seviyeyi gördü. Endeks saat 16.23 itibarıyla 109 bin 56 puandan işlem görürken, hisse senetleri yüzde 0.36 oranında değer kazandı. Bankacılık endeksi de yüzde 0.32 oranında yükselişle 152 bin 862 puanda bulunuyor.
 
(APara)
 

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