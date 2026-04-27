Ekonomi

Borsa İstanbul'dan yeni rekor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,48 değer kazanarak 14.622,00 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

METE ALİ MAVİŞ27 Nisan 2026 Pazartesi 14:10 - Güncelleme:
Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 212,93 puan artışla 14.622,00 puana ulaşarak tarihi zirvesini yeniledi.

Toplam işlem hacmi 86,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,28, holding endeksi ise yüzde 0,45 değer kazandı. Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 3,11 ile metal eşya makine olurken, en fazla kaybettiren yüzde 2,2 ile finansal kiralama faktoring sektörü oldu.

KÜRESEL PİYASALARDA "İRAN" İYİMSERLİĞİ

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu İran'la müzakereleri askıya aldığını açıklamasına rağmen, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açma ve savaşı sonlandırma yönündeki uzlaşmacı teklifine ilişkin haber akışıyla pozitif bir seyir izliyor. Bu iyimserlik, yurt içinde risk iştahını destekleyerek endeksin rekor seviyelere taşınmasında etkili oldu.

Analistler, günün geri kalanında Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin haber akışının yanı sıra ABD'de açıklanacak Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde rekor seviyelerin ardından 14.700 ve 14.800 puanın direnç konumunda olduğunu ifade eden analistler, 14.500 ve 14.400 seviyelerinin ise destek olarak izleneceğini kaydetti.

