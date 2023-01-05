Borsa neden düşüyor? Borsa yorumları son dakika piyasadaki gelişmeler

Borsa yorumları ve piyasadaki son dakika değişimler, yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Borsadaki hisse senetlerinin düşmesi birçok nedene bağlı olabilir. Bazen yapılan spekülatif açıklamalar da hisse senedinin değer kaybetmesine neden olabilir. Borsanın hafta başından bu yana düşüşe geçmesi, hisse senedi satın almış olan yatırımcıları harekete geçirdi. Buna göre borsa neden düşüyor? İşte Borsa yorumları son dakika piyasalardaki gelişmeler

BORSA NEDEN DÜŞÜYOR?



Borsadaki düşüşün genel nedeni arz-talep dengesinin etkileridir. Arzın fazla olması fiyatını arttırırken, talebin düşük olması da fiyatın düşmesine neden olur.

Hisse senedinin popülerleşmesi arzı arttırır fakat senetler sınırlı olduğu ve almak isteyen kişi sayısı fazla olduğu için fiyatlarda artış görülür. Çeşitli nedenlerden dolayı alınan hisse senetlerinin elden çıkarılmak istenmesi de, benzer şekilde o hisse senetlerinin değerinin düşmesine neden olur.

Hisse senedi fiyatlarını etkileyen en önemli faktörlerden biri de politikadır. Ülke genelinde yapılan ekonomik değişimler borsanın değişmesine neden olabilmektedir.

Önceki gün açıklanan konut projesinde uygun kredi oranları ekonomiyi canlandırdı. Borsa yatırımcılarının da bir bölümü paralarını çekerek nakte döndü. Hal böyle olunca borsada düşüşler yaşandı.

Borsa İstanbul güne yüzde 0,59 oranında yükselişle 5555 puandan başladı. Açılışın ardından sert satışlar görülmeye başlandı.

Yılın ilk günlerde kar realizasyonlarının da görülmesiyle algoritmik işlemler düşüşlerin derinleşmesinde etkili oluyor.

Bankacılık endeksi yüzde 0,75 ve holding endeksi yüzde 0,49 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,19 ile metal ana sanayi, tek kaybettiren yüzde 3,66 ile turizm oldu.

BIST 100 endeksi, dün düşüş eğiliminde hareket etmesinin ardından günü yüzde 1,83 azalışla 5.523,49 puandan tamamladı.

BORSA YORUMLARI SON DAKİKA



Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün açıklanan toplantı tutanaklarında, resesyon endişelerinin gelecek süreçte daha yakından takip edileceği mesajının verilmesi ile pozitif bir seyir izlendiğini ifade etti.

Tutanakların, her ne kadar "şahin" tutumun korunduğunu gösterse de nihai faiz oranına ilişkin net bir sinyal vermediğine işaret eden analistler, bu durumun Fed yetkililerinin yapacağı açıklamaların önemini artırdığını söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.600 seviyesinin direnç, 5.500 ve 5.420 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.