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Ekonomi

Borsa rekor tazeledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,67 değer kazancıyla günü 11.139,34 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 11.188,12 puana taşıdı.

AA16 Temmuz 2024 Salı 18:39 - Güncelleme:
Borsa rekor tazeledi
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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 74,49 puan arttı, toplam işlem hacmi 101,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,09, holding endeksi yüzde 0,60 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,64 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 2,04 ile iletişim oldu.

Öte yandan Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme beklentisini bu yıl için yüzde 3,1'den yüzde 3,6'ya çıkardı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dün faiz indirimlerine başlamada geç kalmak istemediklerini belirtmesine karşın, ABD'de Donald Trump'ın başkanlığı kazanacağı ihtimalinin artması ile ticaret savaşları ve jeopolitik risklerin tekrar yükselebileceği endişesinin yön bulmayı zorlaştırdığını söyledi.

Yarın yurt içinde konut satışları, yurt dışında ise Fed Bej Kitap raporu, ABD'de sanayi üretimi, konut başlangıçları ve inşaat izinleri, Avro Bölgesi'nde ve İngiltere'de enflasyonun öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.300 puanın direnç, 11.000 ve 10.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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