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Ekonomi

Borsa tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,53 değer kazanarak günü 6.600,46 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 6.603,98 puana taşıdı.

17 Temmuz 2023 Pazartesi 18:27 - Güncelleme:
Borsa tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi
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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 162,72 puan artarken, toplam işlem hacmi 122,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,92, holding endeksi yüzde 2,45 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 6,38 ile sigorta oldu.

Küresel piyasalarda enflasyon ve resesyon endişesiyle karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, ABD'de geçen hafta açıklanan makroekonomik verilerin ülke ekonomisinde yumuşak inişin yapılabileceği ihtimalini öne çıkarmayı sürdürdüğünü, devam eden bilanço sezonunun da hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırabileceğini belirtti.

Hindistan'da düzenlenen G20 toplantılarına Türkiye'yi temsilen katılan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ile TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, bugün ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Yarın yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi, perakende satışlar ve kapasite kullanımının öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.650 seviyesinin direnç, 6.300 ve 6.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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