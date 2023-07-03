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Ekonomi

Borsa tüm zamanların rekorunu kırdı

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 5.992,42 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

AA3 Temmuz 2023 Pazartesi 13:21 - Güncelleme:
Borsa tüm zamanların rekorunu kırdı
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BIST 100 endeksi, 5.992,42 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 229,26 puan ve yüzde 3,98 değer kazancıyla 5.988,37 puan oldu. Toplam işlem hacmi 53,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,01 ve holding endeksi yüzde 3,44 değer kazandı.

Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 7,53 ile ulaştırma oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında artış kaydetmesiyle risk iştahının arttığını söyledi.

Öğleden sonra ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksinin (PMI) takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.000 seviyesinin direnç, 5.750 ve 5.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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