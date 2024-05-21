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Ekonomi

Borsa yine rekor kırdı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 11.078,09 puanla rekor seviyeyi gördü.

AA21 Mayıs 2024 Salı 13:27 - Güncelleme:
Borsa yine rekor kırdı
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Günün ilk yarısında 11.078,09 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkan BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 328,40 puan ve yüzde 3,06 değer kazancıyla 11.067,98 oldu. Toplam işlem hacmi 115,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 8,80, holding endeksi yüzde 4,18 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren yüzde 1,68 ile taş toprak oldu.

Analistler küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin "temkinli" sözle yönlendirmelerinin ardından karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, yurt içi piyasaların bankacılık hisseleri öncülüğünde pozitif ayrıştığını söyledi.

Yapı ve Kredi Bankası'nın uluslararası bir müşteriye satılabileceğine ilişkin söylentiler söz konusu seyirde etkili olurken, bankanın hisse fiyatı şu sıralarda yüzde 10 artışla 37,96 lira ile tavan fiyattan işlem görüyor. Koç Holding hisseleri de günün ilk yarısında yüzde 10 yükselirken, şirketin piyasa değeri 20 milyar doları aştı.

Bugün de Fed yetkililerinin devam etmesi beklenen açıklamalarının yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşmanın yatırımcıların odağına yerleştiğini söyleyen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.250 ve 11.500 seviyelerinin direnç, 11.000 ve 10.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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