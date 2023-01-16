Borsa'da düşüş sonrası THY hisseleri yatırımcısını güldürdü: THYAO'da yükseliş başladı

Borsa yorumları ve piyasadaki son dakika gelişmeler, yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Borsada en çok umut vaad eden yatırım şirketlerinden Türk Hava Yolları THYAO, geçen haftaki dalgalanmanın ardından yüzde 6'ı bulan artışla yatırımcısını sevindirdi.

THYAO'DA YÜKSELİŞ BAŞLADI



THYAO, endekse öncülük etmeye devam ediyor. Borsa'da işlem gören güçlü hisseler arasında yer alan THYAO, kendisine güvenen yatırımcıları şaşırtmadı. 2022 yılından bu yana uzun vadede yükseliş kaydeden THY hisseleri, düştüğü seviyeye yeniden gelerek yatırımcısı için güven tazeledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.57 oranında artışla 5013 puandan başladı.

Haftaya yüzde 0,57 artışla 5.013,16 puandan başlayan BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,49 artışla 5.044,92 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 74,22 puan değer kazanarak 5.044,92'ye çıktı. Toplam işlem hacmi 44,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,18 ve holding endeksi yüzde 1,06 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,78 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,77 ile madencilik oldu.

Analistler, ABD'de enflasyonun düşüş trendine girmiş olabileceği ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahin" tutumunu yumuşatabileceği beklentileriyle küresel pay piyasalarının pozitif seyrettiğini söyledi.