15.01.2020 10:10 - Güncelleme: 15.01.2020 10:50

Borsa İstanbul 100 endeksi, yeni güne 190 puan ve yüzde 0.16 değer kaybıyla 121 bin 232 puandan başlarken, ilerleyen dakikalarda yükselişe geçti. BIST 100 endeksi, 121 bin 804 puana yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

Dün BIST 100 endeksi, bir önceki kapanışa göre yüzde 0,98 artarak 121.423,34 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Pay piyasalarında 20 milyar 246 milyon lira ile işlem hacmi rekorunun da kırıldığı günde, en yüksek 121.504 puanı gören BIST 100 endeksinin tarihi zirvesi, 29 Ocak 2018'deki 121.532 puan seviyesinde bulunuyor.