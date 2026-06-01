  • Borusan'dan ABD'de dev anlaşma: 742 milyon dolarlık sipariş aldı
Ekonomi

Borusan'dan ABD'de dev anlaşma: 742 milyon dolarlık sipariş aldı

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret AŞ, ABD'de bulunan bağlı ortaklığı Borusan Berg Pipe'ın yaklaşık 742 milyon dolarlık yeni sipariş aldığını duyurdu.

AA1 Haziran 2026 Pazartesi 10:54
Borusan'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, şirketin ABD'de bulunan bağlı ortaklığı Borusan Berg Pipe'ın bu ülkede yürütülen ticari görüşmeler sonucunda yaklaşık 742 milyon dolarlık yeni satış siparişleri aldığı belirtildi.

Söz konusu siparişler kapsamında büyük çaplı hat borularının çoğunluğunun 2027'de üretilerek sevk edilmesinin planlandığı kaydedilirken, kalan bölümünün üretim ve sevkiyatlarının ise 2028'in ilk çeyreğinde tamamlanmasının öngörüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, teslimat takvimine bağlı olarak, siparişlerin ağırlıklı kısmının 2027 yılı konsolide gelirlerine, kalan kısmının ise 2028 yılı ilk çeyrek gelirlerine katkı sağlamasının beklendiği belirtildi.

