Bösl: Türkiye'den dönenler çok memnun

Serik ilçesinde Belek Turizm merkezindeki Ela Excellence Resort Hotel'de gerçekleştirilen buluşmada açıklamada bulunan Raiffeisen Touristik Group (RTK) Genel Müdürü ve Quality Travel Alliance (QTA) sözcüsü Thomas Bösl, 2025 yılının genel olarak iyi geçtiğini söyledi.

Türkiye'nin kendileri için önemli bir destinasyon olduğuna dikkati çeken Bösl, 2026 sezonu erken satışların da çok iyi gittiğini ifade etti.

Bösl, turistlerin memnuniyetinin önemli olduğunu belirterek, "Özellikle Batı Avrupa'dan Türkiye'ye gönderdiğimiz turistler ülkelerine çok memnun bir şekilde dönüyor. Yalnız şunu sormak gerekiyor. Genel olarak dünyanın pahalılaşmasından dolayı bu kadar hizmet verilmesi gerekiyor mu gerekmiyor mu? Yani biraz daha hafif hizmet yapılabilir. Dünyada genel olarak hizmetler çok pahalılaştı. Türkiye'de de pahalılaştı. Bunu düşünmekte fayda var. Her şey dahil sisteminin yanında yarım pansiyon hizmet isteyenlere de verilebilir. Ama Türkiye verdiği hizmette gerçekten güçlü." dedi.

Avrupa'nın hızla yaşlandığını düşünerek yeni ürünlerin piyasaya sunulması gerektiğini ifade eden Bösl, Türkiye'nin bu konuda güçlü olduğunu, yaşlıların istediği konseptlerin Türkiye'de bulunduğunu kaydetti.

Batı Avrupa'da 3 bin 900 seyahat acentesinin sahibi olduklarını ve 2025 yılında 6 milyar avro ciro yaptıkları bilgisini veren Bösl, "Bunu Fransa, Almanya, İsviçre, Belçika, Lüxemburg, Hollanda, Romanya ve Polonya'dan yaptık. Biz en büyük seyahat satışı yapan sistemin de sahibiyiz. Gelecek yılda bu rakamın üzerine çıkacağız ama Avrupa'nın ekonomik durumu da ortada." diye konuştu.

Turizmci Hüseyin Baraner de dünyada yaşanan zorluklara bakıldığında Türk turizminin başarılı bir yıl geçirdiğini söyledi.

Antalya'nın dünyanın en yüksek fiyatlarını sunarak önemli turist rakamlarına ulaşmayı başardığına dikkati çeken Baraner, "Aralık sonu itibarıyla Türkiye genelinde turist sayısının 56 ile 60 milyon rakamına ulaşmasını bekliyoruz. Bunlar çok büyük ve zor rakamlar. Türkiye için bu büyük bir başarıdır. Türk yatırımcılar, turizm için çok büyük çaba gösterdi." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin spor, sağlık, güzellik, zindelik, kültür, gastronomi turizminde de ön plana çıktığına değinen Baraner, Türkiye'nin ailelere yönelik turizm konseptiyle de tanındığını vurguladı.