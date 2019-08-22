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Botan Vadisi doğa turizmine açılıyor

Huzurun geldiği Botan Vadisi’nin milli park ilan edilmesinin ardından doğa turizmine dönük çalışmalar başlatıldı. Vadide yürüyüş yollarının ve mağaraların düzenlenmesinin yanında Tillo’ya bir vapur iskelesi kurulması da gündemde.

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Siirt’te yer alan ve doğal güzellikleri barındıran Botan Vadisi’nin Türkiye’nin 45’inci milli parkı ilan edilmesinin ardından doğa turizmine açılması için çalışmalar başlatıldı. Terörün bitmesinin ardından huzurun geldiği Botan Vadisi’nde milli park ilan edilen yerlerin ağaçlandırılması, yürüyüş yollarının düzenlenmesi, mağaraların işlevsel hale getirilmesinni yanında Tillo’ya bir vapur iskelesi kurulması da gündemde.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürü Nevzat Amcalar, yaptığı açıklamada, Botan Vadisi’nin milli park ilan edilmesinin, kentin kültürel varlıklarının turizme kazandırılması açısından önemli olduğunu söyledi. Amcalar, “Milli parkın kent merkezine yakın olması, buradaki turizm potansiyelini daha da artıracaktır” diye konuştu.      

KORUMAYA ALACAĞIZ

Herkesi ülkenin doğal güzelliği vadiyi görmeye davet eden Amcalar, “Botan Vadisi Milli Parkı uzun vadeli bir gelişim planıyla Siirt’e önemli ölçüde turizm getirisi kazandıracak.  Doğanın tekrardan tahrip edilmeyeceği şekilde burayı koruma altına alacağız ve bundan sonraki çalışmalarımızla insanları buraya çekeceğiz” ifadelerini kullandı. 

TİLLO’YA VAPUR İSKELESİ

Tillo Belediye Başkanı İdham Aydın da bölgenin ‘milli park’ ilan edilmesinin ilçeleri için de önemli bir gelişme olduğunu söyledi. 4-5 yıl önce yaptıkları çalışmalarla, milli parkın altyapısının Tillo’da başlatıldığını belirten Aydın “Milli park ilan edilen yerlerin ağaçlandırılması, yürüyüş yollarının ve mağaraların işlevsel hale gelmesi için çalışmalıyız” diye konuştu.

 TİLLO’YA VAPUR İSKELESİ

Ilısu Barajı’nın su tutmasıyla büyük bir göl oluşacağına işaret eden Aydın, “Tillo kıyısında, milli park çerçevesinde bir vapur iskelesinin kurulmasını planlıyoruz” dedi. Siirt’i Geliştirme ve Kalkındırma Derneği Başkanı Yusuf Eldemir ise vadiye ilişkin çeşitli projeler üzerinde çalıştıklarını, bu kapsamda Botan’daki doğa yürüyüş yollarını haritalandırarak dijital ortama aktardıklarını belirtti. 

Doğa tutkunların adresi olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı, kararla ‘milli park’ ilan edilen Botan Vadisi, Siirt merkez, Tillo ve Eruh ilçeleri sınırlarındaki 120 bin dönümden ve 29 kilometrelik güzergahtan oluşuyor. Tarihi İpek Yolu’nun bir kısmının da bulunduğu Botan Vadisi’nde, Yerlibahçe, Kayaboğaz, Kalender ve Koçlu köylerindeki kiliseler, Deyr mevkisindeki manastır ile 6’ncı yüzyılda inşa edilen Münzevi Mar Yakub Manastırı da yer alıyor. Her mevsim ziyaretçilerine ayrı güzellik sunan, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken yaklaşık 350 metre yükseklikteki Rasıl Hacar Tepesi’nden (Delikli Taş) izlenen milli park, Botan Çayı manzarası ile doğa tutkunlarının vazgeçilmez adresleri arasında bulunuyor. 

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