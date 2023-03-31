İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mart 2023 Cuma / 8 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,1882
  • EURO
    20,9294
  • ALTIN
    1221.85
  • BIST100
    4870.14
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Ekonomi

BOTAŞ, doğal gaz tarifesinde indirime gitti

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), nisan itibarıyla elektrik üretim amaçlı gazın satış fiyatında yüzde 16,67, sanayi kuruluşlarında ise yüzde 20,01 indirime gidildiğini açıkladı.

AA31 Mart 2023 Cuma 10:19 - Güncelleme:
BOTAŞ, doğal gaz tarifesinde indirime gitti
ABONE OL

BOTAŞ'ın internet sitesinde nisan ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Doğal gazda nisan geçerli olacak mesken abonelerinin tarifesi sabit kalırken, sanayi aboneleri ve elektrik üretim amaçlı tarifede indirim yapıldı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine nisanda uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı.

Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gazda 7 bin 124 lira, kademe 2 için ise 9 bin 478 lira olarak belirlendi.

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 10 bin lira olarak duyuruldu.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.