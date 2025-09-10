Sosyal medya hesabından açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar şu ifadeleri kullandı:
Gastech 2025'e katılmak üzere bulunduğumuz Milano'da temaslarımızı sürdürüyoruz.
Millî şirketimiz BOTAŞ ile Hartree arasında toplam 600 milyon metreküp hacminde ve 2 yıla yayılan LNG tedarikini kapsayan bir anlaşmaya imza attık.
Türkiye'nin çok kaynaklı, esnek ve güvenli enerji yapısına önemli katkılar sunmasını diliyoruz.
