İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Eylül 2025 Çarşamba / 18 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,2866
  • EURO
    48,3219
  • ALTIN
    4838
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Türkiye'den 600 milyon metreküplük doğal gaz anlaşması! İmzalar atıldı
Ekonomi

Türkiye'den 600 milyon metreküplük doğal gaz anlaşması! İmzalar atıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milano'da BOTAŞ ile Hartree arasında toplam 600 milyon metreküp hacminde ve 2 yıla yayılan LNG tedarikini kapsayan bir anlaşmaya imza atıldığını bildirdi.

HABER MERKEZİ10 Eylül 2025 Çarşamba 11:14 - Güncelleme:
Türkiye'den 600 milyon metreküplük doğal gaz anlaşması! İmzalar atıldı
ABONE OL

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar şu ifadeleri kullandı:

Gastech 2025'e katılmak üzere bulunduğumuz Milano'da temaslarımızı sürdürüyoruz.

Millî şirketimiz BOTAŞ ile Hartree arasında toplam 600 milyon metreküp hacminde ve 2 yıla yayılan LNG tedarikini kapsayan bir anlaşmaya imza attık.

Türkiye'nin çok kaynaklı, esnek ve güvenli enerji yapısına önemli katkılar sunmasını diliyoruz.

ÖNERİLEN VİDEO

Durakta dehşet! Otobüs şoförünü camdan bıçakladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.