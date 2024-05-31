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Ekonomi

BOTAŞ'tan doğal gaz tarifesine ilişkin açıklama

BOTAŞ, haziran itibarıyla mesken ve sanayi abonelerinin kullandığı gazın ve elektrik üretim amaçlı gazın satış tarifesinde değişiklik yapılmadığını bildirdi.

AA31 Mayıs 2024 Cuma 09:00 - Güncelleme:
BOTAŞ'tan doğal gaz tarifesine ilişkin açıklama
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Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ)'ın internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, doğal gazda haziranda geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine haziranda uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı.

BOTAŞ'TAN DOĞAL GAZ TARİFESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 374 lira olarak belirlendi.

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

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